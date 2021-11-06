Fırında hamsi tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırında hamsi tarifi

Karadeniz’in gözbebeği hamsi, tezgahlara düştü. Hamsinin fırında pişmiş hali çok lezzetli olur. Hem pratik hem de nefis bir fırında hamsi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 kg Hamsi

Yarım su bardağı mısır unu (buğday unu)

1 silme tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

Yapılışı

Mısır ununu bir tabağın içerisine alalım. Eğer buğday unu da kullanacaksanız mısır unu ve normal unu bir kapta karıştırmalısınız. Ayıklanmış suyu süzülmüş ve tuzlanmış hamsileri una bulayarak yağlı kağıda diziyoruz. Balıklarınızı yıkadıktan sonra süzgeç içerisinde bekleterek suyunun süzün. Balıklarımızı tepsimize aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizelim. Balıkların üzerine de biraz yağ gezdirin. Bu işlem balıklarınızın daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzerine limon dilimleri koyabilirsiniz. Afiyet olsun.