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Fırında ekmek yaparken evi yandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:08
Fırında ekmek yaparken evi yandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.


Kepsut’un Yenice Mahallesi’nde Osman Deniz’e ait evde fırında ekmek yapılırken yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle halkının itfaiye ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle halkının da müdahaleye yardımcı olduğu yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:08
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