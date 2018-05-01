Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fırıncılar pazar günü tatil yapacak

Ünye ilçesinde fırıncılara yönelik pazar tatili uygulamasının başlayacağı bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 19:54
Fırıncılar pazar günü tatil yapacak

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Karadeniz Bölge Başkanı Murat Yüksel, federasyonun ilçe şubesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 6 Mayıs tarihinden itibaren fırıncılara pazar tatili uygulamasının başlayacağını söyledi.

Pazar günkü ekmek ihtiyacının, cumartesi gününden fazla çıkarılarak karşılanacağını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Karar, Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı, ÜnyeTicaret ve Sanayi Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından birlikte yapılan istişare sonucunda alındı. Tatil, Ünye ilçesi sınırları içerisindeki tüm fırınları kapsıyor. Konuyla ilgili fırıncı esnafımıza tebligatlar yapıldı. Bu uygulama fırıncılardan gelen talep üzerine hayata geçirildi."

Yüksel, kararın ramazan ayında uygulanmayacağını, Ramazan Bayramından sonra yeniden yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 19:54
  1. Belediye Başkanlığı
  2. Hayvancılık
  3. Esnaf Odası
  4. Ticaret ve Sanayi Odası
  5. Pazar Tatili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu
    1. Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine..
    2. Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu
    3. Babel'den ayrılık sinyali: Sosyal..
    4. Filistinli genç canlı canlı..
    5. FETÖ'nün firari mahrem imamları hücre..
    6. Sakarya Nehri'ne düşen şahsın cesedi..
    7. Hollanda'da 2017 'grev yılı' olarak..
    8. Ermenistan'da başbakanlık için gereken..
    9. Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye..
    10. Dicle üç gence mezar oldu
    11. Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu
    12. TürkAkım’ı Türkiye sınırına ulaştı
    13. "Türklerle ömür boyu kardeş kalmak..
    14. Katil Esed rejimi, DAEŞ diye..
    15. Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye..
    16. Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor
    17. Kılıçdaroğlu Türkiye'den aday..
    18. Bebeklerin damak lezzeti anne..
    19. Ege'de korkutan deprem
    20. Filistin sürecine Japonya da dahil oldu!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek