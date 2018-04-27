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Halil İbrahim Balcı: Fırıncıdan Karatay'a ekmek yok

Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili açıklamalarını değerlendiren Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum; fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok" ifadelerini kullandı.

27 Nisan 2018 Cuma 15:40
Halil İbrahim Balcı: Fırıncıdan Karatay'a ekmek yok

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır." dedi.

Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, 'fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok'. " dedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:40
  1. Prof. Dr. Canan Karatay
  2. Halil İbrahim Balcı

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