0553 313 94 23

Fırına dalan otomobilin altında kalmaktan kılpayı kurtuldular

Antalya’da bir otomobil, içeride çalışan ve müşterilerin olduğu sırada fırına daldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
Fırına dalan otomobilin altında kalmaktan kılpayı kurtuldular

Antalya’da bir otomobil, içeride çalışan ve müşterilerin olduğu sırada fırına daldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi ile Hamidiye Caddesi’nin kesiştiği kavşak sisteminde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 LP8739 plakalı siyah otomobil kavşak sisteminde, sürücüsü öğrenilemeyen 07 FJJ 27plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle siyah otomobilkavşak kenarındaki bir fırına girdi. Otomobilin ön kapıdan fırına girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kapı önündeki klima ünitesi savrulurken, masadakiler hızlı bir şekilde yerlerinden kalktı. Araçtan inen sürücü hemen arka koltuktaki çocuğuna koştu.Kazada otomobil içindeki kadın ve çocuk hafif yaralandı. Masaların kapıya uzak olması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.


Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde iki aracın kavşak sisteminde çarpışması ve siyah aracın fırına daldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle klima ünitesinin sürüklenmesi ve masadakilerin kaçması ve sürücünün hemen arka kapıyı açıp çocuğuna bakması an be an görüntülere yansıdı.


"Baktım üzerimize geliyor"


Fırın çalışanı ve kaza anında masada oturan Melih Ferhat Arslan,” Kapının yakınında masada arkadaşlarımla oturuyordum. Bir fren sesi duydum. Kafamı çevirip baktım araba üzerimize doğru geliyor. Sonrasında arkadaşlarımla birlikte içeri kaçtık. Bir bağırma çağırma oldu. Kapının önünde olsak direk bize çarpacaktı ”dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları başlıyor
    1. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    2. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    3. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    4. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    5. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    6. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    7. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    8. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    9. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    10. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    11. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    12. "Kanser artık kontrol altına..
    13. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    14. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    15. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    16. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    17. Hindistan Büyükelçisi..
    18. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    19. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    20. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    21. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    22. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    23. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    24. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    25. Maltepe’de engelliler üretip..
    26. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    27. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    28. Bağ yangını korkuttu
    29. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    30. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"