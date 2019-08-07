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Fırın hırsızı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
Fırın hırsızı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir fırından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesindeki bir fırından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Polise teslim edilen şüpheli Uğur K. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin girdiği fırında etrafı kontrol ettikten sonra kasadan bir miktar para aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
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