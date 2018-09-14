Fırıldak Ahmet'in Kemalistlere şirin gözükme çabası!

Hürriyet gazetesinin fırıldaklıklarıyla ünlü yazarı Ahmet Hakan, bugün yine kemalistlere ve laikçilere göz kırptı. Kendisini entellektüel göstermeye çalışan Ahmet Hakan Coşkun, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında karma eğitim konusunda fetişizme varan ifadeler kullandı.

KEMALİST KESİME ŞİRİN GÖZÜKME ÇABASI

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesine ‘karma eğitim elden gidiyor’ diyerek tepki gösteren solcu laikçi kemalist kesime şirin gözükmeye çalışan Hakan, yazısında karma eğitimden yana olduğunu vurguladı.

FIRILDAK AHMET OLDU KARMA EĞİTİMCİ AHMET!

“Karma eğitimden asla vazgeçilmez, vazgeçilemez. Ben karma eğitimden yanayım. Net” diyen Ahmet Hakan, “Ancak istisnai olarak bazı okullarda karma eğitim olmayabilir” diyerek kendince eğitim sistemine yöne vermeye çalıştı. Karma eğitimi ölesiye savunan Hakan’ın kız ve erkek öğrencilerin yanyana oturtulmasının eğitim sistemine ve bilgi öğrenimine ne gibi bir katkısı olduğu konusunda ise hiç bir şey yazmaması dikkat çekti. Neyi, neden savunduğunu bilmeyen Hakan, kemalist ve laikçi çevrelere yaranmak adına ‘karma eğitimci’ de oldu.

Hakan yazısında şunları yazdı;

"BİR: Karma eğitimden asla vazgeçilmez, vazgeçilemez. Ben karma eğitimden yanayım. Net.

İKİ: Ancak istisnai olarak bazı okullarda karma eğitim olmayabilir. Bakınız: Kabataş Erkek Lisesi... Bakınız: Kandilli Kız Lisesi... Bunlar karma eğitimin yapılmadığı okullardı ve o zamanlar bırakın AK Parti’yi, MSP bile iktidarda değildi. Batı’da da var: Sadece erkeklerin ya da sadece kızların okudukları okullar.

ÜÇ: Kısacası demem o ki... Karma eğitime son verilmesine tabii ki sonuna kadar karşı çıkalım, bunu asla kabul etmeyelim, duyarlılığımızı sürdürelim. Ancak işi karma eğitim fetişizmine vardırmayalım."