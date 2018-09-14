0553 313 94 23

Fırıldak Ahmet'in Kemalistlere şirin gözükme çabası!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında karma eğitim konusunu ele aldı. "Karma eğitimden asla vazgeçilmez, vazgeçilemez" diyen Hakan, kızların ve erkek öğrencilerin neden yan yana oturmak zorunda oldukları ve bunun eğitim öğretime ne gibi bir fayda sağladığı konusunda ise hiç bir şey demedi.

14 Eylül 2018 Cuma 14:46
Fırıldak Ahmet'in Kemalistlere şirin gözükme çabası!

Hürriyet gazetesinin fırıldaklıklarıyla ünlü yazarı Ahmet Hakan, bugün yine kemalistlere ve laikçilere göz kırptı. Kendisini entellektüel göstermeye çalışan Ahmet Hakan Coşkun, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında karma eğitim konusunda fetişizme varan ifadeler kullandı.

KEMALİST KESİME ŞİRİN GÖZÜKME ÇABASI

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesine ‘karma eğitim elden gidiyor’ diyerek tepki gösteren solcu laikçi kemalist kesime şirin gözükmeye çalışan Hakan, yazısında karma eğitimden yana olduğunu vurguladı.

FIRILDAK AHMET OLDU KARMA EĞİTİMCİ AHMET!

“Karma eğitimden asla vazgeçilmez, vazgeçilemez. Ben karma eğitimden yanayım. Net” diyen Ahmet Hakan, “Ancak istisnai olarak bazı okullarda karma eğitim olmayabilir” diyerek kendince eğitim sistemine yöne vermeye çalıştı. Karma eğitimi ölesiye savunan Hakan’ın kız ve erkek öğrencilerin yanyana oturtulmasının eğitim sistemine ve bilgi öğrenimine ne gibi bir katkısı olduğu konusunda ise hiç bir şey yazmaması dikkat çekti. Neyi, neden savunduğunu bilmeyen Hakan, kemalist ve laikçi çevrelere yaranmak adına ‘karma eğitimci’ de oldu.

Hakan yazısında şunları yazdı;

"BİR: Karma eğitimden asla vazgeçilmez, vazgeçilemez. Ben karma eğitimden yanayım. Net.

İKİ: Ancak istisnai olarak bazı okullarda karma eğitim olmayabilir. Bakınız: Kabataş Erkek Lisesi... Bakınız: Kandilli Kız Lisesi... Bunlar karma eğitimin yapılmadığı okullardı ve o zamanlar bırakın AK Parti’yi, MSP bile iktidarda değildi. Batı’da da var: Sadece erkeklerin ya da sadece kızların okudukları okullar.

ÜÇ: Kısacası demem o ki... Karma eğitime son verilmesine tabii ki sonuna kadar karşı çıkalım, bunu asla kabul etmeyelim, duyarlılığımızı sürdürelim. Ancak işi karma eğitim fetişizmine vardırmayalım."

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:46
  1. Ahmet Hakan
  2. Ahmet Hakan yazıları
  3. ahmet hakan hürriyet
  4. karma eğitim

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    neden karma eğitimden yana olduklarını izah edemiyorlar...ve niçin özgür eğitime karşı olduklarının izahı yok? şöyle dillerinin altındakilerini dökselerde vatandaşta bir uyansa olmaz mı...çocuğu için zorunlu dini eğitim istemeyen alevi bir baba "özgürlük" istiyorda, çocuğu için karma eğitim istemeyen müslüman bir babaya neden çemkiriliyor? bu ülkenin yüzde sekseni niye hep yüzde yirminin dayatlarına itaat ediyor?
  • Mehmet BalabanMehmet Balaban1 sa önce
    Ulan, kız erkek ayrı ayrı olursa ne olur. Şu çok bilmişliğin le bi açıklayıver. Malum her konunun uzmanısın!! Karma eğitim çok saçma bir şey. Karma eğitimde başarı düşüyor ahmet
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

3 bin tonluk yerli denizaltıyı tanıttılar
  1. 3 bin tonluk yerli denizaltıyı..
  2. İstanbul'da sağanak yağmur! Vatandaş..
  3. Putin'den İdlib mesaisi
  4. Adana’da metruk binanın önünde kanlar..
  5. Mehmetçikten Kosova'da eğitime destek
  6. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
  7. Erzincan'da tartıştığı otobüs şoförü..
  8. İYİ Parti Diyarbakır il başkanı Vecdi..
  9. 3. havalimanı personel alımı 3...
  10. Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı..
  11. İdlibli anneden el yapımı gaz maskesi
  12. Persie ayın futbolcusu seçildi!
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e Rusya'da..
  14. Van’da şehiriçi ulaşıma indirim
  15. Erdoğan açıklamıştı! MEB'ten açıklama..
  16. Rusya Merkez Bankası faiz kararını..
  17. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
  18. Rusya ABD'ye rest çekti! Türkiye ile...
  19. İngiltere'de ilk kez bir milletvekili..
  20. Bursa’da zehir tacirlerine şok baskın!..
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
Mescidi mağazaya çevirdiler
Mescidi mağazaya çevirdiler

Günün Karikatürü

14 Eylül 2018
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İşine bak ‘TMMOB’
İşine bak ‘TMMOB’