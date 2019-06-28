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Fırçanın ardından ikinci skandal! Bu kez böyle yaptılar

İzlanda'da maçı öncesi yaşanan fırça skandalının ardından Romanya U21-Almanya U21 maçı öncesi muhabirlere röportaj veren Türkiye A Milli Takım eski Teknik Direktörü Lucescu'ya plastik şişe uzatıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 13:49
Fırçanın ardından ikinci skandal! Bu kez böyle yaptılar

Dün akşam İtalya'da oynananO anlar akıllara İzlan'da da yaşanan fırça skandalını getirdi.

İtalya'da düzenlenen UEFA 21 yaş altı futbol turnuvasında yarı finalde oynanan Almanya-Romanya maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Almanya'nın 4-2 kazandığı mücadeleyi izlemek için Renato Dall'Ara Stadyumu'na giden Türkiye A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs mikrofonların arasından Lucescu'ya plastik bir şişe uzattı. Durumu fark eden basın mensupları hemen müdahale ederek şişeyi uzatan kişiyi Lucescu'dan uzaklaştırdı.

 Emre Belözoğlu'na fırça uzaltılmıştı

Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansırken akıllara A Milli Takım'ın İzlanda'da yaşadığı 'fırça skandalı' geldi. Hatırlanacağı üzere 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçı için İzlanda'ya giden Milli Takım'da kaptanEmre Belözoğlu'na havaalanında uzatılan fırça olay olmuştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:49
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