Firavun zulmüne batılılar sessiz!

HARUN SEKMEN/İSTANBUL - Kadim medeniyetlerin beşiği Mısır’ın yeni Firavunu Sisi’nin kukla yargıçlarının verdiği 76 idam cezası karşısında dünya üç maymunu oynuyor... Her fırsatta Türkiye’nin iç işlerine karışmaya çalışan ve akıl verme küstahlığını gösteren Batı, kendi elleriyle büyütüp besledikleri Sisi’nin katliam gibi kararlara imza atmasını sükûnetle karşıladı. Küstah Sisi’nin vahşetine ise tek tepki Türkiye’den geldi.

ULUSLARARASI TOPLUM KÖR

Akit’e konuşan İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, “Mısır’da seçilmiş meşru iktidarın darbe ile görevden uzaklaştırmaya uluslararası toplum sessiz kaldı. Bütün çifte standartlarını ortaya koyarak bize dayatmaya çalıştıkları değerleri inkar ettiler. Maşeri vicdanın böyle bir kararı kabul etmesi mümkün değil. Sisi, uluslararası toplumun sessizliğinden cüret alıyor. Darbe yapmış bir isimi kırmızı halılarla karşıladılar. Onlardan yüz buluyor” ifadelerini kullandı.

BATI’DAN DESTEK GÖRÜYOR

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da “Türkiye’den insan hakları ve demokrasi isteyenlerin, kendi kuklaları karşısında kör kaldığını görüyoruz. Samimiyetsizlikleri ortada. Uluslararası dünya yerinde ve ciddi durursa bu idamlar uygulanamaz. Diplomatik baskı mutlaka artırılmalı” dedi.

Kararların katliam niteliğinde olduğunu kaydeden Taş, “Bu karar resmen kendi halkın katletmektir. Bir devletin kendi halkını katletmesi kadar veballi bir iş yoktur. İdam kararlarına karşı bu sessizliği, Mısır yönetiminin destek görmesine bağlıyorum” diye konuştu.