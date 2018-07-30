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Firavun zulmüne batılılar sessiz!

Mısır’ın modern dönem firavunu Sisi’nin denetimindeki mahkemelerin, Rabia meydanında darbe karşıtı gösterilere katılan 76 kişi hakkında idam cezası vermesine dünya sessiz kaldı. Türkiye’deki FETÖ yargılamalarına burunlarını sokan Batılılar, tek seferde verilen 76 idam cezası karşısında adeta üç maymunu oynadı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:01
Firavun zulmüne batılılar sessiz!

HARUN SEKMEN/İSTANBUL -  Kadim medeniyetlerin beşiği Mısır’ın yeni Firavunu Sisi’nin kukla yargıçlarının verdiği 76 idam cezası karşısında dünya üç maymunu oynuyor... Her fırsatta Türkiye’nin iç işlerine karışmaya çalışan ve akıl verme küstahlığını gösteren Batı, kendi elleriyle büyütüp besledikleri Sisi’nin katliam gibi kararlara imza atmasını sükûnetle karşıladı. Küstah Sisi’nin vahşetine ise tek tepki Türkiye’den geldi.

ULUSLARARASI TOPLUM KÖR

Akit’e konuşan İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, “Mısır’da seçilmiş meşru iktidarın darbe ile görevden uzaklaştırmaya uluslararası toplum sessiz kaldı. Bütün çifte standartlarını ortaya koyarak bize dayatmaya çalıştıkları değerleri inkar ettiler. Maşeri vicdanın böyle bir kararı kabul etmesi mümkün değil. Sisi, uluslararası toplumun sessizliğinden cüret alıyor. Darbe yapmış bir isimi kırmızı halılarla karşıladılar. Onlardan yüz buluyor” ifadelerini kullandı. 

BATI’DAN DESTEK GÖRÜYOR

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da “Türkiye’den insan hakları ve demokrasi isteyenlerin, kendi kuklaları karşısında kör kaldığını görüyoruz. Samimiyetsizlikleri ortada. Uluslararası dünya yerinde ve ciddi durursa bu idamlar uygulanamaz. Diplomatik baskı mutlaka artırılmalı” dedi.

Kararların katliam niteliğinde olduğunu kaydeden Taş, “Bu karar resmen kendi halkın katletmektir. Bir devletin kendi halkını katletmesi kadar veballi bir iş yoktur. İdam kararlarına karşı bu sessizliği, Mısır yönetiminin destek görmesine bağlıyorum” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:01
  1. mısır
  2. Abdulfettah es-Sisi

YORUM YAZ

  • MISIRMISIR50 dk önce
    Peki Türkiyedeki sucsuz yere hapis yatan, hapishanelerde, Ege denizinde, Meric nehrinde ölenlere neden sessiz kaliyorsunuz.Peki bizde bu zulümler olurken siz neden Misira burnunuzu sokuyorsunuz?Bakin daha iki gün önce bot batti, 3 bebek öldü.Sizin kani bozuklar o bebeklere bile terörist muamelesi yaptilar.Insallah bunu hos görenlerin kendilerinin, yedi sülallerininde akibeti ayni olur.Sürüm sürüm sürünürler.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş37 dk önce
    bunun arkasında baş çıban teröristısrael yahudiler var.sisinin kendisi vede soyu yahudidir.
  • CETAMEKCETAMEK1 sa önce
    BATILI VE AMERIKA DENILEN DINSIZ KATILLER MÜSLÜMANLARIN ÖLMESINI ISTIYORLAR FAKAT TÜRKIYEDE BÖYLE BIR OLAY SÖZ KONUSU OLUNCA HEPSIAYAGA KALKIYOR BU DEMEK OLUYOR BATI VE AMERIKA TEK YERDEN YÖNETILIYOR MERKEZLERI SIYONISTBABALARIDIR.
  • CelalCelal1 sa önce
    Eger idam edilenler kendi adamlari olsaydi hemen cagdaslik medeniyet insan haklari ab uyum yasasi... gibi bir suru çığırtkanlik yaparlardi idam edilenler kendilerinden olmayinca hayvan haklarindan dahi bahsetmez bu iki yuzlu şerefsizler Her ne sebeple olurse olsun yeterki musluman olsun bayramlaridirBizim gorevimizde onlari bayram yaptiklari yalan dunyalarina gommektir. Selam ve dua ile
  • ihsanihsan31 dk önce
    batı firavunun işini üstlendi asıl sapık onlardır tek dişi kalmış canavar
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