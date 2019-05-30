Firavun Akhenaton'un heykeli yeni Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı

KAHİRE (AA) - Eski Mısır hanedanlarından firavun Akhenaton’un heykeli, Tahrir Meydanı’nın bitişiğindeki Mısır Müzesi’nden, piramitlerin bulunduğu Giza bölgesinde yeni inşa edilen Büyük Mısır Müzesi’ne taşındı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar Mısır Müzesi’nden, Büyük Mısır Müzesi’ne 181 tarihi eser yoğun güvenlik önlemleri altında taşındı.

Büyük Mısır Müzesi Tarihi Eserler Müdürü Tayyib Abbas da yaptığı basın açıklamasında, firavun Akhenaton’un Mısır yeni dönem (M.Ö. 1570-1070) hanedanlarından olduğunu, heykelin kum taşından yapıldığını ve elinde krallık asasının bulunduğunu söyledi.

Abbas, yeni müzeye antik Mısır’ın farklı dönemlerine ait heykeller, kayıklar ve diğer tarihi eserlerin taşındığını ifade etti.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, 1 milyar dolara mal olan yeni müzenin 2020 yılı baharında kapılarını ziyaretçilere açacağını duyurmuştu.

IV. Amenhotep olarak da bilinen Akhenaton Nefertiti’nin eşiydi.