ISPARTA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristleri inlerine gömdüklerini belirterek "Şimdi sıra geldi Fırat'ın doğusuna. Nerede olursa olsun bunları temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusundan da ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin Isparta mitinginde yaptığı konuşmada, kentin 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.



Ispartalıların her seçimde yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, yerel seçimlerde de Isparta'nın aynı başarıyı göstereceğine inandıklarını kaydetti.

Dış politikada Ispartalıların duasını hep hissettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin sayenizde Türkiye dış politikada çok güçlü. Girişimci ve insani dış politikamızda artık dünyanın her yerinde küresel bir aktör olduk. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak sahada güçlüyüz. Teröristleri nerede olursa olsun temizliyor muyuz? Afrin'e girdik mi? Fırat Kalkanı'nı temizledik mi? Irak'a giriyor muyuz? Teröristleri inlerine gömüyor muyuz? Şimdi sıra geldi Fırat'ın doğusuna. Nerede olursa olsun bunları temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusundan da ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz."

PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ'ın terör örgütleri olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Hepsi de lanetlidir ve hepsinin de ensesindeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'cü hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz, ediyoruz. Enselerinden tutup nasıl getiriyoruz ülkemize. Vatandaşlarımıza, milletimize sözümüz var. Onları sonuna kadar kovalayacağız hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.