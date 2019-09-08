Fırat'ın doğusunda yeni süreç! Müşterek kara devriyesi başladı

Türkiye ve ABD Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge için Telabyat - Rasulayn arasında müşterek kara devriyesine bugün başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri iki ayrı noktadan Fırat’ın doğusuna girdi.

Bakan Akar açıklamıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müşterek kara devriyesinin bugün başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."