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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı - Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor

08 Eylül 2019 Pazar 09:40
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecek. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:40
  1. Akçakale
  2. Fırat'ın doğusu
  3. ortak kara devriyesi
  4. Suriye
  5. Şanlıurfa

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