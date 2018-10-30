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İlnur Çevik: Fırat'ın doğusuna top atışları ABD'ye dostça mesaj

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye'den yapılan 'Cehennem Topu' olarak adlandırılan Fırtına Obüs atışlarının ABD'ye dostça bir mesaj olduğunu söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 17:34
İlnur Çevik: Fırat'ın doğusuna top atışları ABD'ye dostça mesaj

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye'den yapılan topçu atışlarıyla ilgili olarak "Bu bir uyarı. Hatta Münbiç'te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/ PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj" dedi.

TSK, Fırat'ın doğusunu bombaladı

İlnur Çevik, "Şimdi sıra geldi Fırat'ın doğusuna" başlığıyla yayımlanan yazısında " Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı. TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı" dedi.

''ABD'ye dostça mesaj''

"Bu bir uyarı. Hatta Münbiç'te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj" görüşünü dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

''Türkiye bu mesajları Afrin'de verdi''

''PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlar içinde ve ABD bunlara göz yumuyor. Bundan Rusya ve İran bile rahatsız. Türkiye bu mesajları Afrin'de de verdi ve gereğini yaptı. Şimdi artık gözler Münbiç ve Fırat'ın doğusunda.''

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:34
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Cumhurbaşkanı
  4. İran
  5. Rusya
  6. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik
  7. Fırat'ın doğusundaki YPG mevzileri
  8. YPG/PYD/ PKK unsurları
  9. ABD

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