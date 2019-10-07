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CHP ve HDP Fırat'ın doğusuna operasyondan rahatsız oldu

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terörist unsurlara karşı düzenleyeceği yeni operasyondan rahatsız oldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:10
CHP ve HDP Fırat'ın doğusuna operasyondan rahatsız oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek ülkenin kuzeyinde birçok bölgeyi işgal etti.

Türkiye, insanların hayatlarını mahveden ve bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalışan YPG'li teröristlere karşı operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Mehmetçik'in eli tetikte, gelecek talimatı bekliyor. ABD askerlerinin de aradan çekilmesiyle, YPG'li teröristleri koruyacak kimse kalmadı.

Operasyonun an meselesi haline gelmesi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de de rahatsızlığa neden oldu.

PKK'nın sözcüsü HDP skandal tepki

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bölgede düzenlenecek askeri harekatı yanlış bulduklarını söyledi.

Oluç, "Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak bir askeri harekat, bu bölgeye huzur getirecek olmayacaktır. Bu daha önce de hep dile getirdiğimiz bir konuydu. Görüşlerimizi defalarca açıkladık. Suriye'de demokratik rejimlerin geliştirilmesi için askeri güçle değil, demokrasiyla adımların atılması gerekiyor. Suriye'de iç savaşın sona ermesi için bu adımlara ihtiyaç var. Askeri güçle bölgede hakimiyet sağlama hedefleri her zaman geri tepmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil Tanrıkulu: Türkiye Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona karşı yaptığı bu açıklamanın ardından, bir tepki de CHP'den geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekatın yanlış olacağını savundu.

CHP'li vekil, "Bugün veya yarın Suriye'nin kuzeyinde, bir savaş hazırlığı var. Savaş, insanlığa karşıdır. Savaşın kazananı olmaz. Maalesef, 9 yıldır hükümet Suriye savaşına müdahil olarak, Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi. Şimdi yeni bir savaş dalgasıyla karşı karşıyayız. Kimin toprağında kime güvenli bölge oluşturacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:10
  1. İstanbul
  2. Terör örgütü PKK
  3. Suriye
  4. Ypg
  5. HDP

YORUM YAZ

  • hasanhasan11 dk önce
    CHP milli guvenlik sorunudur ve acilen kapatılmalıdır..

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