Suriye'de Fırat’ın doğusundaki PKK'ya ne zaman operasyon yapılacak? Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın ABD’nin desteğiyle Suriye’de Fırat’ın doğusuna yerleşmesine baştan beri tepki gösteriyordu. Türkiye’nin kararlı duruşu meyvesini verdi ve Başkan Erdoğan Fırat’ın doğusuna operasyon için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ABD'nin desteğiyle işgal ettiği Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon için son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan şunları söyledi: "Fırat'ın doğusundaki harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız. Hedefimiz ABD askerleri değil, terör örgütü mensuplarıdır. Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu bir yere dönüştürmekte kararlıyız. Teröristleri oradan biz çıkaracağız, iş başa düştü. Ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine dönüşleri ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Türkiye daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin ve çevresini terör örgütü PKK'dan temizlemişti."

Türkiye, Suriye’de terör yuvalarını temizledi

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Umranlı köyü ile ilçenin kuzeybatısındaki Bülbül beldesine bağlı Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi. Afrin operasyonunda 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.