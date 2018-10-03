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Fırat’ın doğusuna ne zaman müdahale etmeliyiz?

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, İdlib ile ilgili görüşlerini bizimle paylaştı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:41
Fırat’ın doğusuna ne zaman müdahale etmeliyiz?

ALAADDİN KISA

İdlip sorunu olumlu yönde çözüme doğru ilerliyor. Çatışma bölgesi anlamında Suriye’nin sadece Fırat’ın doğu bölgesi kaldı. Amerika, Büyük İsrail Projesinin en önemli ayağı olan PKK koridor devleti için tüm fedakarlıkları yapmaya devam etmektedir. 20.000 TIR silah yardımı yaptığı PKK’yı Büyük İsrail Devleti’nin kuruluşunun en önemli partneri olarak gören ABD’nin önündeki en önemli engel Türk Milletinin yıkılmaz iradesidir. Türk Milleti, koridor devletini kurdurmayacak güç ve iradeyi taşıdığını Fırat Kalkanı ve Afrin, İdlib operasyonlarıyla göstermiştir. Türk ordusunun kanla ettiği bu kazanımları, kolaylıkla terk edip gitmesi düşünülemez. Kanla alınan topraklar ancak kanla geri verilir. Dolayısıyla Kıbrıs’ta olduğu gibi kazanılan bu topraklar ancak kontrolümüzde bulunan güçlere teslim edilebilir. Koridor devletinin kurulmasını engelleyecek en önemli olay İdlib anlaşmasıdır. İdlib anlaşmasıyla rejim güçleri, Rusya, İran ve Türkiye’nin tüm dikkati PKK koridor devletine çevrilmiştir. Bundan sonraki ilk hamle Kandil ve Sincar hamlesi olmalıdır. Türkiye yılanın başını küçükken ezemez ise güçlendikten sonra ezmesi daha da zorlaşacaktır. Amerika, Türkiye ile çatışmaya girebilir ama Astana devletlerinin ordularına karşı savaşamaz. Türkiye’nin öncelikli hedefi, ortak düşmana karşı birlikte hareket ederek PKK koridor devletini tarihin çöplüğüne gömmek olmalıdır.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:41
  1. İdlip
  2. PKK
  3. Büyük İsrail Devleti
  4. Büyük İsrail Projesi

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