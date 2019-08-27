Fırat’ın doğusuna harekat ve üst akıl

Alaaddin Kısa/Konya

Üst Aklın oyuncağı ABD, büyük oyunlar kurmaya devam ediyor.Asıl hedefi olan parçalanmış ve yeni Sykes-Picot Planına uygun bir Ortadoğu oluşturmak için sahadaki oyuncuları ve tüm aktörleri dizayn etmekte ustalaşmış oyun üstüne oyun kuruyor. Planlarına karşı gelenlere çeşitli dersler vermek için hamleler yapmayı da ihmal etmiyor.

Başarılı olmasa bile Türkiye’nin Büyük aktör olmasının önüne geçecek diye düşünülerek bu hamleleri yapan Üst Akla daha çok bütünleşerek ve demir yumruk haline gelecek bir Türkiye ile cevap verilecektir Allah’ın izniyle...

Üst Akıl için kuklaların cinsi bir önem arz etmiyor. ABD 35 yıldır kullandığı PKK’dan kolay kolay vazgeçmese de indirilecek darbe ile zorunlu olarak uzaklaşmak zorunda kalabilir.. Ancak Üst Akıl sevdasından vazgeçmediğini Amerika Birleşik Devletlerine PYD’ye askeri yardımın artırarak göstermiş bulunuyor.ABD, beklenen BÜYÜK TÜRKİYE DEVLETİ’nin önüne set çekebilmek ve Türkiye’nin olmadığı bir HARİTA için PKK’ya ordu kurdurmuştur.Suriye’nin Kuzeyinde kurulacak KORİDOR DEVLETİ, Türkiye’nin BÜYÜK TÜRKİYE DEVLETİ oluşturmasına engeldir.

Büyük İdeallerimiz Müslüman Devletlerle beraber olmamızdan geçmektedir. Türkiye Üst Aklın bu oyunlarını parçalamak zorundadır. Tabii akıllıca olmalı bu hamleler...

Öncelikle ABD’nin oyalama taktiklerine daha fazla inanmadan acilen Suriye’nin Kuzeyine harekat başlatılmalıdır.

PYD Koridor Devleti hem kuzeyden hem batıdan hem de güneyden baskı altına alınmalıdır. Bu durum da Üst Aklın kuklası ABD ile çatışma ihtimali de ortaya çıkacaktır. ABD ile çatışma halinde Rus-ABD dengeleri de gözetilerek hareket edilmelidir. Türkiye, bu dengeleri gözeterek öncelikle Ruslarla anlaşmasını sağlama alıp bu harekatı gerçekleştirmelidir. PYD’yi devirmekle Üst Aklın büyük oyununu bozmuş olacaktır.

Çılgına dönecek Üst Akıl yeni oyunlar peşinde koşabilir. Bunun için en önemli kaynak iç dinamikler olacaktır. Üst Akıl Türkiye’yi alt etmek için her şeyi denemesine rağmen yıkamayınca yeni bir darbe girişiminde bulunabilir. Tarihte 2. Abdulhamid’e yapıldığı gibi yalana dayalı propaganda metodu ile darbe yapılabilir. Özellikle beyaza siyah diyecek kadar yalancıların olduğu bir medyanın da yardımı ile muhalif güçler başarı elde edebilirler.

Devletimiz bunu engellemek için basın ve sosyal medyayı güçlü kullanan gruplar oluşturmalıdır.