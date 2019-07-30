"Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Suriye'nin kuzeyinden gelen ve uluslararası aktörlerce desteklenen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hale getirmek üzere Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri harekat kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında CHP tarafından daha önce hazırlanan Kürt sorunu raporunun güncellenmesi için hazırlık yapıldığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası bazı entellektüellerin ve gazetecilerin vaziyet aldığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Dikkatlerden kaçmayan bir başka husus da CHP'nin sözde Kürt sorunu raporunu yeniden gündeme getirme hazırlığının, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak için Türkiye'nin hem içeride hem de uluslararası platformda son derece kararlı adımlar attığı bir zaman diliminde başlatılmasıdır."

ABD'nin bu süreçte içeride de destek unsurları bulup onları örgütlediğini savunan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünün antiemperyalist marksist-sosyalistleri bugünün Amerikan müttefikleri haline getirilmiştir.İkili oynayan ABD yüzlerce kilometrelik güney sınırımızda teröristleri donatıp örgütlerken MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çıkışlarına verilen haksız tepkiler, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına karşı alınmış üstü örtülü bir ihanet tavrıdır."

Yalçın, Bahçeli'nin bir toplantıda dile getirdiği "Fırat'ın doğusu ateşe verilmelidir." sözlerini eleştiren gazetecilere de tepki gösterdi.

- "PKK/PYD'yi masum bir örgüt gibi göstermeye çalışıyorlar"

Bazı entelektüellerin terör örgütü PKK/PYD'yi, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadele eden masum bir örgüt gibi gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede PKK ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör unsurlarının kalıcı olarak ortadan kaldırılması, Suriye'nin kuzeyinde bütün kesimlerin haklarını garanti altına alan kalıcı barışın tesisi; Amerikan planlarının arkasından gitmekle değil, Türkiye'nin Rusya ve mutazarrır bölge ülkelerince desteklenen haklı tezlerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. ABD, diplomasi kanallarını sonuna kadar kullanan Türkiye'yi oyalamış ve artık sabır taşı çoktan çatlamıştır. Suriye'nin kuzeyinden gelen ve uluslararası aktörlerce desteklenen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hale getirmek üzere Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri harekat kaçınılmazdır."



