Fırat'ın doğusu tehlike altında!
ABD ve ABD destekli terör örgütü YPG/PKK Fırat'ın doğusundaki işgalini sürdürmeye devam ediyor.15 Eylül 2018 Cumartesi 14:25
ABD ordusu Suriye'de petrol zengini Deyrizor kentinde DAEŞ kontrolündeki Hacin ilçesine operasyon başlattı. Terör örgütü PKK, Hacin'i ele geçirdiğinde Fırat'ın doğusundaki su ve enerji kaynaklarını tamamen ele geçirmiş olacak. ABD, Suriye'de terör örgütündeki YPG/PKK işgalindeki alanlarda yeni karakol ve üsler kurarak askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor.
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