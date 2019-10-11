Fırat'ın doğusu için Suriye Milli Ordusu da geçti... Geliyorlar!
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için el-Bab'dan yola çıktı.11 Ekim 2019 Cuma 11:38
El-Bab'dan, Fırat'ın doğusuna doğru hareket etmeye hazırlanan Suriye Milli Ordusu birliklerinin görüntüleri yayınlandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG-PKK'ya ait terör örgütü hedefleri havadan ve karadan vuruldu. Köyler birbiri ardına terörden arındırılmaya başlandı. O köylerden Resulayn'daki Kişto köyünde terör örgütü YPG-PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı.
Tünel yaklaşık 4 metre derinlikte , girişi beton duvarlarla örülmüş. Daha bönce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri uygulayan YPG-PKK tünelleri olası askeri harekatlara karşı gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor. Zeytindalı Harekatında Afrin'in YPG-PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
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