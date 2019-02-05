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Fırat'ın doğununa operasyon ne zaman? Son dakika Erdoğan'dan Münbiç açıklaması

Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alan Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-PYD'nin bölgeden temizlenmesi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Fırat'ın doğununa operasyon ne zaman?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

05 Şubat 2019 Salı 13:22
Fırat'ın doğununa operasyon ne zaman? Son dakika Erdoğan'dan Münbiç açıklaması

Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alan Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-PYD'nin bölgeden temizlenmesi konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Fırat'ın doğununa operasyon ne zaman?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer".

“Tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez"

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için yeni anayasa yapımı ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz." ifadesini kullandı. Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez." şeklinde konuştu. Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Suriye sınırına komando birliği ve 50 zırhlı araç ile kirpi sevkıyatı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK/PYD'ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra sevkıyatların arması operasyonun her an başlayacağı yorumlarına neden olmuştu.

"Zamanı geldiğinde harekete geçilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Menbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel operasyon için ‘zamanı geldiğinde’ harekete geçeceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:22
  1. Fırat'ın doğununa operasyon ne zaman?
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