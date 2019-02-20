Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı Ege Üniversitesinde yaşatılacak

Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 tarihinde menfur bir saldırıyla öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi, ders gördüğü sınıfa verildi.

Ege Üniversitesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi’nde öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adının verildiği dersliğin açılışını gerçekleştirdi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Dersliğinin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dört yıl önce ebediyete uğurladığımız merhum Fırat Çakıroğlu için derslik açtık. Onun adına Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bu derslikte yaşatılacak. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anarak konuşmasına başlayan Rektör Budak ise “Üniversitemizin öğrencisiyken menfur bir saldırı sonucunda genç yaşta toprağa verdiğimiz evladımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vefatının dördüncü yılında kendisini rahmetle anıyorum. Fırat’ı ülkesine, bayrağına, manevi değerlerine bağlı bir Türk genci olarak yetiştiren değerli ailesine saygılarımı sunuyorum. Ailesinin, yakınlarının, üniversitemizin ve milletimizin tekrardan başı sağ olsun. Bu vesile ile terörü bir kez daha üniversite olarak olarak kınıyoruz” dedi.

Senato üyeleriyle de bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi programı kapsamında ilk olarak EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak ve EÜ Senato Üyeleri ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında üniversiteye Gençlik Merkezi kazandırılması için protokol imzalandı.Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen törende imzayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak attı. Ege Üniversitesi Rektörü Budak, törende Bakan Kasapoğlu’ndan üniversitede Olimpik Sporcu Fabrikası, Uluslararası Doping Merkezi ve Çim Alan Uygulama ve Araştırma Merkezi projelerini hayata geçirmek istediklerini, bu konularda destek beklediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu projelerin hayata geçmesi her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Görüşmenin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Bakan Kasapoğlu’na ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a Ege Üniversitesi Ana Kampüsünü gezdirerek, hayata geçirilen “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs” projesi kapsamında gerçekleştirilen rekreasyon ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. Programının devamında Bakan Kasapoğlu, Ege Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ve öğrenci toplulukları ile bir araya geldi. Öğrenci topluluklarının ihtiyaçları olan spor malzemelerini dağıtan Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle kafeteryada çay içerek sohbet etti.