Fırat Yılmaz Çakıroğlu Isparta’da anıldı 2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Isparta’da anma programı düzenlendi.

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Isparta’da anma programı düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Programda Ülkü Ocakları mensubu öğrencilerin kampüsteki öğrenci arkadaşlarıyla yaptığı ‘Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’ soru – cevap röportajları gösterime sunuldu.

Konferansın ardından bir araya gelen kalabalık topluluk, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için SDÜ’de oluşturulan hatıra ormanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Hatıra ormanındaki bakım çalışmaları sonrasında şehit ülkücünün ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak, dualar edildi.

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