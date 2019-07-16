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Fırat Üniversitesi darbeye karşı direnişin bayraktarlığını yaptı

Katıldığı tüm uluslararası toplantılarda, Türkiye’de yükseköğrenim fırsatlarını anlatan Fırat Üniversitesi, bir taraftan da, FETÖ Terör Örgütü’nü anlattı.

16 Temmuz 2019 Salı 16:35
Fırat Üniversitesi darbeye karşı direnişin bayraktarlığını yaptı

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi’nde katıldığı tüm uluslararası toplantılarda, Türkiye’de yükseköğrenim fırsatlarını anlatırken, bir taraftan da, FETÖ Terör Örgütü’nün neden eğitimde kadrolaştığı ve bunun olumsuz boyutları, Türkiye’de okumak için bu tür yapılara ihtiyaç duyulmadığını anlattı. Fırat Üniversitesi, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Almanya, Azerbaycan, Fas, Hindistan, Irak ve Kazakistan yükseköğrenim günlerinde, üniversitemizi tanıtmak, uluslararası öğrenci çekmek ve “Study in Turkey” etkinliklerini anlatmak yanında, FETÖ terör örgütünün ülkelerdeki eğitim yapılanmasını anlattı. Bu kapsamda, “Türkiye ve KKTC Üniversiteleri Fuarı” çerçevesinde Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, beraberindeki heyetle Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirdi. 

“Örnek bir direniş gösterdik”

Ziyareti sırasında, katılımcı tüm Türkiye üniversitelerini temsilen yaptığı konuşmada, Türkiye’de yükseköğrenimin durumu, Türkiye’de öğrenci olmayı, Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için neden tercih edilmeli gibi bilgilerin yanında, FETÖ’nün tüm dünyada neden eğitim sektöründe yuvalandığını,  insanları nasıl yanılttıklarına cevap verdi. Rektör Demirdağ, “1923’ten beri bağımsız bir cumhuriyet olan 80 milyon nüfuslu Türkiye, Batı ülkeleriyle önemli ticari ilişkilere ve liberal bir ekonomiye sahip modern Müslüman bir ülkedir. Günümüzde gelişmiş ülkeler ile büyük bir yarışa girmiştir. Hatta ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye karşı düzenlenen hain darbe girişimi, bu rekabetin sonucudur. Türkiye’nin ilerlemesini ve lider ülke olmasını istemeyen büyük güçlerin güdümünde hareket eden FETÖ terör örgütüne karşı, halkın iradesi dünya demokrasisine örnek olacak bir direniş ile mağlup edilmiştir.  Tabi burada bir teşekkürü de Iraklı kardeşlerimize iletiyorum. Çünkü bizim mücadelemize, Iraklı kardeşlerimizin desteğinden haberdarız. Burada da sokaklara dökülüp demokrasi nöbeti tutanları biliyoruz. Cumhurbaşkanımıza dualarınız ile destek verdiğinizden de haberdarız. Bu çabalarınızdan dolayı başta rektörü olduğum Fırat Üniversitesinde okuyan Iraklı öğrenciler olmak üzere hepinize ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuzun yıldönümünde de sizi de bizimle birlikte bugünü anmaya davet ediyorum” dedi.

Şehit Halisdemir’in babasından Rektör Demirdağ’a ziyaret

15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasında bir kahramanlık örneği göstererek darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ı makamında ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Ömer Halis Demir artık 80 milyona mal olmuş 15 Temmuz’un simge şehitlerinden birisidir. Ülkemizin birliği ve dirliği için bugüne kadar şehit olan bütün nice isimsiz kahramanlarımızı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar bizim varlığımızın sebebi. Bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşamamızın garantörü olarak bunları görüyoruz. Şehitlerimizi ne kadar minnet ve rahmetle ansak azdır. Hasan Hüseyin Halisdemir hepimizin amcası, dayısı, babası. Bir kez daha Hüseyin Halisdemir’in Elazığ’a gelmesinden ve üniversitemizi ziyaret etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:35
  1. Elazığ
  2. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
  3. Fırat Üniversitesi
  4. FETÖ Terör Örgütü
  5. Türkiye ve KKTC Üniversiteleri Fuarı
  6. Study in Turkey
  7. Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
  8. darbe kalkışması
  9. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir
  10. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir

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