Fırat Üniversitesi 1967’den beri eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor

Üniversite; Medeniyetleri kucaklayan çağın ötesini gören, bilgi ve aklın temsilcisi olan değerli bir bilim topluluğudur. Fırat Üniversitesinin vizyonu, Evrensel bilginin ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak felsefesine dayanır. Fırat Üniversitesi kurulduğu 1967 yılından beri Elazığ’a ve ülkemize bilim, sanat, ekonomi ve sanayi alanında katkılar yapmış ve pek çok ilke imza atmıştır. Ülkemizin doğusunda ve dünyanın ilk 1000 üniversitesinden biri olan Fırat Üniversitesi, diplomasının gücüne inanmakta ve öğrencilerine gelecek sağlamakta oldukça iddialı bir üniversitedir. 15 aktif Fakülte, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı ile 25 Araştırma merkezini bünyesinde barındıran Fırat Üniversitesi, Elazığ ve Türkiye’nin her alanda insan kaynakları ihtiyacına cevap veren bir üniversitedir.



40 FARKLI ÜLKEDEN 2000 CİVARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ…



Türkiye’de uluslararası öğretimin temel amacı; Yükseköğretimin Türkiye’deki uluslararası eğitimöğretimin Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ile eğitim sahasında yarışabilecek konuma gelmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle son beş yılda Fırat Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci sayısı 54 öğrenciden günümüzde 40 farklı ülkeden 1750 öğrenciye çıkmış ve her geçen yıl artmaya devam etmiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde yabancı öğrenci sayısını 3.000 seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir.

Fırat Üniversitesi dünyanın ilk 1000, Türkiye’nin ilk 15 üniversitesi arasında

● Birleşmiş Milletlere Üye 5 Türk Üniversitesinden biri,

● “Best Global Universities 2019” isimli çalışmada Mühendislik alanında, Dünyanın en iyi 409. Türkiye’nin ise 5. Üniversitesi olarak yeralmıştır.

● Dünyanın ve Türkiye’nin ilk %2- 4’lük başarı dilimindedir.

● 2017-2018 yılı bilimsel skorlarına göre; Mühendislik Bilimlerinde Türkiye’de 9., Dünya’da ise 799. Sıradadır. Eğitim Bilimlerinde Türkiye’de 9. Dünya’da 692. Tıp bilimlerinde Türkiye’de 16. Dünya’da 965. Fen bilimleri alanında Türkiye’de 12. Dünya’da ise 945. Sosyal Bilimlerde ise Türkiye’de 15, Dünya’da ise 1055. Sıradadır.

● Mezunlarına AB Düzeyinde geçerli diploma veren Fırat Üniversitesi; Erasmus+, Dünya Üniversiteler Konseyi, Avrupa Yükseköğrenim alanı, Yunus Emre Enstitüsü ve Mevlana gibi benzer öğrenci-öğretim üyesi değişim programları ile Dünyadan 130 üniversite ile değişim ve işbirliği anlaşması bulunmaktadır.

● Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli iki girişimci üniversitesinden birisidir.