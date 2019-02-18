Fırat: Prim borcu olan esnafa kolaylık sağlanmalı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkara kolaylık sağlanmasını istedi. Başkan Fırat, “SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü hazırlanmalı” dedi.

Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkara yeni bir hak tanınması gerektiğini belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Ancak yeni yapılandırma ile esnafa kredi imkânı verilirken sicil engeli olmamalı. Zaten krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski yok. Bu yüzden bankalar sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlamalı” diye konuştu.

Daha önce Ziraat Bankası ile SGK arasında imzalanan ve esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesini sağlayan yeni bir protokole büyük ihtiyaç duyulduğunu anlatan Başkan Fırat, şunları söyledi. “Geçmiş yıllarda emekli olmak isteyen esnafımızın bir kısmı bu protokol ile bankadan aldığı krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli oldu. Ancak emeklilik bekleyen çok sayıda esnafımız çeşitli nedenlerle bu yapılandırmadan faydalanamadı. Emekli olmak isteyen esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir protokol bekliyor. Bu protokol binlerce esnafımıza emeklilik yolu açacağı gibi bankalar açısında da bir risk taşımıyor. Çünkü protokol gereği, emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenmektedir.

Bu arada bazı esnaf ve sanatkarların sicil engelinden dolayı SGK ile Ziraat Bankası arasında daha önce imzalanan protokolden yararlanamadığını kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, yeni protokolde ayrım yapılmamasını talep etti.