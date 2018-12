Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekat

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna yapılması planlanan harekat öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla kentteki Suriyeli kanaat önderleri, aşiret liderleri, din adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erin başkanlığında Valilik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi de katıldı.

Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan terör olayları ve ABD'nin "Suriye'deki askerlerini çekeceğini" açıklamasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Vali Erin, "Bu topraklar üzerinde yaşayan insanları rahat bırakmıyorlar. 100 senedir oyun kuruyorlar ve bizi de oraya, buraya savuruyorlar. Bu toprakları savaşa ve kargaşaya mahkum ediyorlar. Artık başkalarının kurduğu oyunu oynamayarak, kendimiz oyun kurmalıyız. Onlar bize tabi olmalı. Ölüm, zulüm ve göçlerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.

2011 yılından bu yana Şanlıurfa ve Türkiye'ye gelen Suriyeli mazlumlara paylaşımcı bir anlayışla kucak açıldığını belirten Erin, şunları kaydetti:

"Ülkemize gelen kardeşlerimizin her birinin huzur içinde yaşaması için gayret ettik. İmkanlardan istifade etmeleri için çalıştık ve bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıktan eğitime, istihdamdan barınmaya kadar her alanda önemli projeler hayata geçiriliyor. Suriyeli kardeşlerimiz de çok iyi biliyorlar ki bizim hiçbir zaman sömürgeci bir zihniyetimiz olmadı. Hep paylaşmayı, birlikteliği tercih ettik. Bugün de Türkiye'de yaşayan siz kardeşlerimizle her şeyimizi paylaşıyoruz. Bu bizim başta insani ve vicdani sorumluluğumuz. Bundan da ötesi aynı dinin mensuplarıyız ve bizler gerçekten de kardeş olan iki milletiz."



Türkiye'nin Suriye'de birçok yeri terörden arındırdığını ve buradaki insanların huzur içinde yaşamaya başladığını vurgulayan Erin, "Bundan sonraki operasyonlarla da terörden temizlediğimiz topraklara hizmet götürmeye başlayacağız. Terörden temizlediğimiz ve hizmet götürdüğümüz toprakların asıl sahiplerine teslim edilmesi için devletimiz gerekli ortamı hazırlıyor. Fırat'ın doğusunda olacak olan da budur." ifadelerini kullandı.

Suriyeliler ise bugüne kadar Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını aktararak, desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.