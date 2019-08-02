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Fırat Nehri’nde kaybolan adamın cesedi 11 gün sonra bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan 5 çocuk babası adamın cesedi, 11 gün sonra bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
Fırat Nehri’nde kaybolan adamın cesedi 11 gün sonra bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan 5 çocuk babası adamın cesedi, 11 gün sonra bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde 22 Temmuz günü serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 5 çocuk babası 40 yaşındaki Edip Kılınç, akıntıya kapılarak kayboldu. Kılınç’ı bulmak için çalışma yapan ekipler, 11’inci günde cesede ulaştı. Suya girdiği bölgeden yaklaşık 12 kilometre uzakta bulunan Kılınç’ın cesedi, tekne yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
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