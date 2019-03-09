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Fırat Kalkın bölgesinde bombalı saldırı! Şehitler var

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 3 kişi ÖSO mensubu şehit oldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:54
Fırat Kalkın bölgesinde bombalı saldırı! Şehitler var

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 ÖSO mensubu şehit oldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, güvenlik güçleri, dün gece,  park halinde bir motosiklette bomba düzeneğini fark etti. 

Motosikletin bulunduğu noktaya intikal eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki yerel polislerden 3 bomba imha uzmanı, patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken, bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi  yaralandı.

Terör örgütü YPG şüphesi

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

 Halep iline bağlı Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde 21 Şubat'ta YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinden gelen bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 5 bomba imha uzmanı hayatını kaybetmişti. 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:54
  1. Ordu
  2. Fırat Kalkanı Harekatı
  3. Suriye
  4. Cerablus
  5. Özgür Suriye Ordusu

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