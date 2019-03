ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fırat Kalkanıyla oraya huzur getirdik. 316 bin Suriyeli geri döndü. Daha da geri dönecek. O bölgeyi huzur bölgesi haline getireceğiz. Hiç endişe etmeyin, biz o bölgeyi sömürmüyoruz. Oraya huzur, kardeşlik getiriyoruz." dedi.

Soylu, merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kendilerine saldırı yapıldıkça şehir hastanelerini, köprüleri, üniversiteleri, tünelleri, dünyanın en büyük havalimanlarını yaptıklarını belirtti.

Vatandaşlardan destek isteyen Bakan Soylu, "Bizden ürkme ve korkmalarının sebebi, 3 bin dolardan 10 bin dolara geldik. Çıldırıyorlar, Allah'ınızı severseniz bizi kuvvetlendirin, bunları çıldırtın." diye konuştu.

- PKK'nın istismar alanı

Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türk milletine öz güven geldiğini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen, okul, her ilde havalimanı, kültür merkezleri olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Türkiye 21'inci asrın başlangıcına kadar bir büyük devrimi ortaya koydu, sadece oradaki insanlara hizmet getirmedi. Başka bir şey daha yaptı, PKK'nın elinden istismar alanını çekti. Allah'a şükürler olsun. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye yaptı. Şimdi Cumhur İttifakıyla daha büyük gücü ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde serbestçe gezildiğini, dağlara çıkıldığını kaydetti.

- "Biz Batı'ya benzemeyiz"

28 Şubat dönemi yaşananları anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yok okula almayız, yok devlet memuru yapmayız. Ne oldu? Başı açığı da kapalısı da bugün milletvekili oldu mu? Oh, oh. Ne oldu Türkiye mi battı, ülkem mi bölündü, tam tersi Cumhuriyetimiz güçlendi, ülkemiz, milletimiz güçlendi. Bizi kökümüzden koparmaya, ananelerimizden, töremizden koparmaya çalıştılar. Ben dedemin dizinde ilkokula gitmeden Kur'an-ı sökmüştüm. Sizin evladınız size gelip nasıl Fatiha okuyacak mezarınız başında. Biz Batı'ya benzemeyiz. Annelerini, babalarını huzurevine gönderen bir millet değiliz, biz mezarlarına sahip çıkan bir milletiz."

- Suriyelilerin dönüşü

Türk milletinin geçmişte cihan imparatorluğu kurduğunu, adaletle hüküm sürdüğünü ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi 2 bin kilometrekare Afrin'de, 2 bin kilometrekare Azez'de, Cerablus'ta, Mare'de, El Bab'ta, Fırat Kalkanıyla oraya huzur getirdik. 316 bin Suriyeli oraya geri döndü. Daha da geri dönecek. O bölgeyi huzur bölgesi haline getireceğiz. Hiç endişe etmeyin, biz o bölgeyi sömürmüyoruz. Oraya huzur, kardeşlik getiriyoruz. Orada bizim öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, savcımız, hakimimiz var. Orda bizim 'Allahu Ekber' diyen imamımız var. Biz büyük bir milletiz."

Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısına da değinen Süleyman Soylu, "Bugün bir sapık 49 Müslümanı öldürdü. Sadece o sapığın mıdır suç? Peki Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığının, Batı'daki İslam düşmanlığının suçu yok mu? Müslümanları sürekli terörist olarak gösterip, sürekli bu kini besleyen bu kötü, alçak anlayışın suçu yok mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, ülkeye kumpas kuranlara karşı birlikteliği haykırdıklarını söyledi.

- "Ne PKK, ne herhangi bir terör örgütü burnunu çıkartamıyor"

Ülkenin her santimetrekaresinde bugün huzur, güvenin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Hatırlarsanız bu ülkede PKK, belediyeleri istediği gibi çekip çevirmeye başlamıştı. Ülkemi terörle imtihan ediyorlardı. Bu ülkede istikrar olmasın, huzur olmasın diye ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlardı. Allah'a şükürler olsun benim ülkemin her tarafında bugün her santimetrekaresinde huzur var, güven, sükun var. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat bir anne bir evladını alıp gecenin herhangi bir saatinde komşusuna gezmeye gidebilme imkanına sahip. Dün orada milletime, yaşayanlara baskı kurmaya çalışanlara karşı bugün evlatlarımız öyle bir güvenlik alanı oluşturdular ki. Doğu'da ve Güneydoğu'da ülkemin hiçbir tarafında ne PKK, ne herhangi bir terör örgütü burnunu çıkartamıyor, burnunu." şeklinde konuştu.

Bu istikrarın sürmesini isteyen Soylu, ülkenin başına belaya sokmak isteyenlere fırsat verilmemesini istedi.

- Bu PKK'ya kan kusturmazsak Allah bize hesap sorsun"

Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelere, terör örgütlerine yardım yapmaları nedeniyle kayyum atandığını anımsatan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi bunu yeniden tazelemeye çalışıyorlar. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil aynı zamanda bunu batıdaki illerde de tazelemeye çalışıyorlar. Adamın suratında meymenet yok. Çıkmış diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Kürdistan neresi arkadaşlar? Türkiye'de böyle bir yer var mı? Zehirli dilleriyle bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Orada yaşayan insanlarımızın hayatlarını kabusa döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkemize bu kaosu yaymak için ellerinden geleni yapıyorlar. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP'ye kaybettireceğiz' diyor, kim bunu söylüyor, o yüzünde meymenet olmadığını söylediğim HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temelli denilen bir adam. Biraz önce ne diyor biliyor musunuz? 'Desteklediğimiz her yerde hakkımızı alırız' diyor. Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekliyoruz, hakkımızı alacağız, Adana'da şunu destekliyoruz, hakkımızı alacağız' diyor. Onlara hakkını verdik, vermeye devam edeceğiz siz merak etmeyin. Hangi haktan bahsediyorsunuz siz?"

"Kılıçdaroğlu neyi görüyor da biz göremiyoruz, bu CHP'liler neyi görüyor da biz göremiyoruz, bu İYİ Parti'liler, Saadet Partilililer neyi görüyor da biz göremiyoruz?" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"FETÖ ile kol kola, PKK ile kol kola. Diyorlar ki '1 Nisan'dan sonra bu hükümete göstereceğiz, bu Cumhur İttifakı'na göstereceğiz'. Sonra diyorlar ki 'Beka seçimi. Bunun neresi beka'. 7 Haziran sonrası hatırlıyor musunuz ne yaptılar? Ülkeyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu yangın yerine çevirdiler. Çukurlar, barikatlar, camilerin yakılması, okulların yakılması, ardından kütüphaneler, bize bırakılan bütün eserlerimize saldırdılar, tarihimizi yok etmek istediler. Kökümüzü ortadan kaldırmak istediler. Neyin bekası. 15 Temmuz'da hangi birimiz şu ABD uşağı, Pensilvanya'daki şarlatanın talimatıyla ülkede bir darbe olacağını düşünüyorduk? ABD talimat verdi, 'bunları gerçekleştireceksiniz' dediler. Irak'ın kuzeyinde kim bir devlet kurulacağını, bunun için bir referandum yapılacağını düşündü? ABD talimat verdi, Avrupa destekledi orada bir devlet kurmak istediler. Afrin'e binlerce tır silah gönderdiler. Arzu ettikleri, istedikleri Türkiye'nin güneyini Türkiye'den koparabilmek. Orta Doğu ile Türkiye'nin güneyinin bağını tamamen kesebilmek. Hangi birimiz bunu biliyorduk? Zayıflamamızı bekliyorlar."

- "Kılıçdaroğlu bunlara taşıyıcı annelik yapıyor"

Bakan Soylu, milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, şunları aktardı:



"Kılıçdaroğlu bunlara taşıyıcı annelik yapıyor, çok net. 24 Haziran'dan sonra da aynısını yaptı. O zehirli dilleriyle beraber onları Meclise taşıdılar. Ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize söyleyin, İYİ Parti'li, Saadet Partili kardeşlerimize söyleyin onların yöneticilerinin yanlış bir yolda olduğunu. Önümüzde 4,5 yıl var. Bu 4,5 yıl içerisinde Türkiye'yi sıkıntıya sokacaklarını, Türkiye'nin yarınlarına bir pranga vurmak istediklerini, yeniden bir kaos çıkarmak istediklerini söyleyin. Eğer 31 Mart akşamı biz bir zaafiyete uğrarsak, Doğu ve Güneydoğu'da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bunlar buradan yönetilmiyor, Kandil'den de yönetilmiyor. Kandil'e de akıl veren var. ABD'li generaller, Avrupalılar boyuna Kandil'e gidip geliyorlar. Hem teknoloji hem de akıl olarak bunlara akıl veriyorlar."