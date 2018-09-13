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Fırat Kalkanı'na gönüllü katılan hava savunma subayı FETÖ'den beraat etti

2016 yılında gerçekleştirilen Fırat Kalkan Harekatı operasyonuna gönüllü olarak katılan hava savunma subayı Nurullah T. tutuklu yargılandığı FETö/PDY davasında beraat etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:18
Fırat Kalkanı'na gönüllü katılan hava savunma subayı FETÖ'den beraat etti

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 2016’daki Suriye’de sınır ötesine yapılan Fırat Kalkan Harekatı operasyonuna gönüllü olarak katılan hava savunma subayı, mahkemece beraat ederek, tahliye oldu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Nurullah T. ve avukatı hazır bulundu.

"OPERASYONA GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDIM"

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç olan ve bu suçtan tutuklu yargılanan hava savunma subayı Nurullah T., “2016’da yapılan sınır ötesine Fırat Kalkanı Operasyonu’na gönüllü olarak katıldım. Bu operasyona gönüllü katılan birisi terörist olabilir mi? 2001’de bir tanık birlikte sohbetlere katıldığımızı söylemiş. Hakkımda suçlama asılsız” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Nurullah T.’ya üzerine atılı suçtan beraatına ve tahliyesine karar verdi. Başka bir FETÖ/PDY dosyasında tutuksuz yargılanan Ali S. da delil yetersizliğinden beraat etti.

ZAMAN GAZETESİ DAĞITICISINA 6 YIL 3 AY HAPİS

Öte yandan başka dosyada örgütün medya kuruluşu Zaman Gazetesi’nin dağıtıcısı olan ve tutuksuz yargılanan Murat Ş. de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan mahkemece 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:18
  1. FETÖ/PDY
  2. Fırat Kalkan Harekatı
  3. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

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