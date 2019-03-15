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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması

Şehidin cenazesi, askeri üs bölgesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı

15 Mart 2019 Cuma 19:52
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı alanında icra edilen görev esnasında şehit olan 23 yaşındaki Önal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra düzenlenecek tören için Elbeyli ilçesi Çıldıroba Askeri Üs Bölgesi'ne götürüldü.

Şehit Ramazan Önal'ın naaşı, askeri üs bölgesinde basına kapalı düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:52
  1. 1 şehit
  2. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi
  3. Kilis
  4. Suriye

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