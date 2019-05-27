0553 313 94 23

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerin şehit olması

Bölgede 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verildi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerin şehit olması

MERSİN (AA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'teki törenin ardından şehit Yaşar Yıldırım'ın (23) cenazesi, helikopterle Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaledibi Mahallesi'ndeki teyzesinin evinde aileden helallik alınmasının ardından, törenin düzenleneceği Merkez Büyük Cami'ye götürüldü.

Şehidin ağabeyi Süleyman Yıldırım, başına kardeşinin asker kepini takıp, sırtına Türk bayrağı bağlayarak camideki törene katıldı. Bazı aile yakınları da Yıldırım'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ak Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Ali, ağabeyi Süleyman, kardeşi Murat Yıldırım ve aile yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, şehidin üç çocuklu ailenin en küçüğü ve bekar olduğu, annesi Fatma Yıldırım'ın da yaklaşık 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
  1. cenaze
  2. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van TSO’da mesleki yeterlilik belgeleri veriliyor
    1. Van TSO’da mesleki yeterlilik..
    2. Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2..
    3. Milli Mücadele’nin 100. yılında..
    4. 27 Mayıs Darbesine tepki için bir..
    5. Kosova'da "Olimpik Gün" kutlamaları
    6. Edin Dzeko Türkiye’de
    7. Fransa’daki patlamada 2 şüpheli..
    8. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    9. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    10. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına..
    11. Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da..
    12. Ödemişli anne kayıp kızını arıyor
    13. Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’..
    14. İsmi Fenerbahçe ile anılan..
    15. Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve..
    16. "Bir daha Fenerbahçe'de görev..
    17. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde..
    18. “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin..
    19. Türkiye’nin en itibarlıları..
    20. Turizm tanıtımında akıllı dönem..
    21. THY, Filistin turizmine katkı sunmaya..
    22. NİLSEMDER’de nöbet değişimi
    23. Süper Lig'in kart dosyası
    24. İsrail meclisindeki eski Arap vekil..
    25. Tır kuyruklarını azaltacak takip..
    26. Yüzlerce vatandaş Orduluların gönül..
    27. Tebrik çiçekleri yerine akülü araç
    28. NTV canlı yayınında Erdoğan'a skandal..
    29. Eğitime de ‘katılım’ sağlıyorlar
    30. Ocakta unuttuğu yemek evi yakıyordu
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!