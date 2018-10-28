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Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK saldırısı!

TSK'nın huzuru sağladığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Marea’da terör örgütü YPG/PKK’nın saldırıları sonrası çatışma çıktı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:13
Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK saldırısı!

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Marea’da terör örgütü YPG/PKK’nın saldırıları sonrası çatışma çıktı.

ÖSO mensubu 3 kişi öldü

YPG/PKK, Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Marea’ya taciz atışları yaptı.

Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle ÖSO mensuplarından 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Marea’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gün aşırı taciz atışları düzenleniyor

Türkiye sınırına 20 kilometre uzakta yer alan Marea’nın doğusu, güneyi ve batısı 2015’ten bu yana terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

Gün aşırı taciz atışlarının yapıldığı Marea'da Türkiye tarafından sağlanan huzur bozulmaya çalışılıyor.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Marea, terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:13
  1. Fırat Kalkanı
  2. YPG/PKK
  3. Afrin
  4. Tel Rıfat
  5. ÖSO

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