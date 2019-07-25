Fırat Elektrik’ten Malatya’ya 60 milyon TL’lik yatırım

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malatya İl Müdürü Müjdat Çelik, Önümüzdeki yıl için bütçe onayları doğrultusunda tahmini olarak Malatya’da 60 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmesi öngörüyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız var” dedi.

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malatya İl Müdürü Müjdat Çelik, Fırat EDAŞ Kurumsal İletişim Yönetmeni Fatih Şamlı ile birlikte 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeni ile Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burada konuşan Müjdat Çelik, “Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak, Gazeteci ve Basın mensuplarının 24 Temmuz Bayramlarını kutluyoruz. Bizlerle beraber ortak çalışma yürüten arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Fırat EDAŞ olarak Malatya özelinde yıllık ortalama olarak 40 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmemiz oldu. 2019 yılında da 42 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşmesi öngörüyoruz. 2020 yılının da aynı zamanda hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Özellikle kırsal bölgemizde tarımsal faaliyet gösteren, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde 2020 yılında ciddi yatırım gerçekleşmelerimiz olacak. Özellikle büyük ilçelerimiz olan Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan ve Pütürge gibi tarımsal faaliyetlerin de yoğun olduğu yerlerde yatırım çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki yıl için bütçe onayları doğrultusunda tahmini olarak, yaklaşık 60 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmesi öngörüyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız var. İlaveten sahada iş yapabilme kabiliyetini arttırma adına hem personel sayımızın arttırılması, hem araç sayılarımızın arttırılması için bir takım çalışmalarımız var. Araçlarımızı takviye ediyoruz. Ağustos ayı itibari ile mevcut filomuzun tamamını yenilerek, buna karşılık 20 araç kadar bir takviye yapacağız. Personel sayımızı da mevcut halini koruyarak 75 adet personel takviyesi yaparak sahada işletme ve bakım faaliyetlerinin daha hızlı çabuk gerçekleşmesi için çalışmalarımız sürüyor. Müşteri memnuniyeti odaklı bir yıl olarak belirledik bu yılı. İnşallah çok kısa zamanda da, hizmet kalitesini arttıracak şekilde gereken çalışmaları göstereceğiz. İlçelerdeki en büyük sorun aslında tarımsal sulamanın gerçekleştiği yerlerde var bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Abonelerin bize yapmış olduğu müracaatla fiili olarak tüketmiş oldukları güç arasında çok ciddi farklar var. Örneğin, 5 kilovatlık bir abone sözleşmesi yapılmış, müracaat yapılmış ama fiili olarak yerine gittiğimizde bunun çok üstünde, 4-5 kat üzerinde tüketim yapan abonelerimiz var. Bunların tespitlerini, bildirimlerini de yapıyoruz. Mevzuatsal olarak bir takım işlemler gerektiriyor. Abonelerin problemli olduğu, yani şebekeden kaynaklı problem olan yerlerde anlık müdahale edebilecek yatırım ekiplerimiz var. Bunların da anlık olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyük ölçekli yatırım faaliyeti gerektiren yerlerle ilgili de planlamamızı yaptık ve yapacaklarımız da var. Çok kısa sürede bunların önüne geçeceğiz. İlçelerimizde haftalık ve belli periyotlarla belirlediğimiz planlı bakım çalışmalarımız şuanda tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle yaz sezonu olması münasebetiyle bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Tabi kış gelene kadar da bunlar devam edecek. Günlük olarak şuan için bakım çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonuna kadar da kış sezonu gelene kadar da, aralıksız şekilde devam edecek” diye konuştu.