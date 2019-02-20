Fırat Çakıroğlu, Salihli’de unutulmadı

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün dördüncü yıldönümünde Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Salihli Ülkü Ocakları tarafından Türk Ocakları Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programında Çakıroğlu’nun bulunduğu fotoğraflardan oluşan sergi açılırken, ayrıca Çakıroğlu anısına lokma hayrı da yapıldı.

Lokma hayrı ve fotoğraf sergisine Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, parti ve ocak mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına lokma hayrı yaptıklarını dile getiren Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, “Bugün ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehadetinin 4. yıldönümündeyiz. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Salihli Ülkü Ocakları olarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz anısına lokma hayrı yapıp dua ettik. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.