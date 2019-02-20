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Fırat Çakıroğlu ölümünün yıldönümünde Zonguldak’ta anıldı

Ege Üniversitesi Kampüsünde çıkan olaylar sonucu yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 4.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
Fırat Çakıroğlu ölümünün yıldönümünde Zonguldak’ta anıldı

Ege Üniversitesi Kampüsünde çıkan olaylar sonucu yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 4. yılında Zonguldak’ta anıldı.



Ege Üniversitesi Kampüsünde 20 Şubat 2015 günü yaşanan olaylarda bıçaklanarak yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 4. yılında Zonguldak’ta anıldı. Üniversite kampüs girişinde bir araya gelen Ülkü Ocakları üniversite teşkilatı, Çakıroğlu’nu andı. Ülkü Ocakları Üniversite Birimi Başkanı Ümmet Uçunagil, "Bugün burada büyük turan öyküsünün yılmaz, yıkılmaz iman kalelerinden bir bozkurdu 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesinde şehit edilen rahmeti rahmana kavuşan Fırat Yılmaz Çakıroğlu ağabeyimizi şehadet yıldönümünde yad etmek için toplanmış bulunmaktayız. Asırlar boyunca milli devlet büyük turan öyküsü uğruna nice canlarımızı feda ettik. Fırat ağabeyimizi de bu kutlu davanın son şehididir. ülkemizin incisi İzmir’in içinde bulunduğu Ege Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerde kümeleşen PKK’lı hainlerin varlığına dikkat çekmek kaçınılmaz bir durum olmuştur. Ne söylesek az. Ne yazsak hepsi az. Bu mücadeleyi 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da terörist ve vatan hainlerine karşı devam ettireceğiz. Mücadelemizden yılmayacağız" dedi.



Öte yandan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kozlu ilçesinde de anıldı. Kozlu Ülkü Ocakları Başkanı Esat Deniz Günay, Fırat Çakıroğlu’nu anarak yaşananlara tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
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