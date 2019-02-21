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Fırat Çakıroğlu ölümünün yıl dönümünde anıldı

Ege Üniversitesi Kampüsünde çıkan olaylar sonucu yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 4.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:42
Fırat Çakıroğlu ölümünün yıl dönümünde anıldı

Ege Üniversitesi Kampüsünde çıkan olaylar sonucu yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 4. yılında Eskişehir’de anıldı.


Taşbaşı Kırmızı Salonda düzenlenen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve ülkücü şehitleri anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sina Özçelik’in açılış konuşmaları ile devam etti. Sina Özçelik konuşmasına, "Tarih okurken tarih yazan yiğit, ülkücü şehidimiz merhum Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anmak, anlamak ve ruhunu Fatihalar ile şâd etmek için bir aradayız. Ege Üniversitesi Başkanımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz de bölücü terör örgütünün mensuplarıyla mücadele ederken hainlerin, bölücülerin dimdik karşısında durdu. ’20 kişi de kalsak mücadeleden vazgeçmeyeceğiz’ dedi. Fırat’a bunu söyleten elbette ki vatan sevgisi, millet aşkı, tarih şuuru ve şehadete olan özlemiydi. Kardeşimiz, bölücülerin saldırısı sonucunda şehit düştü. Hakk Teala başta Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Çakıroğlu’na kadar cennete şehadet ile giden ülkücü hareketin neferlerine; Türk milletinin evlatlarına en yüce makamları nasip etsin. Ruhları şâd olsun" dedi.


Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve ülkücü şehitleri anma törenine Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sina Özçelik, Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, MHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, MHP İl Teşkilat Başkanı Cüneyt Deniz, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses de katıldı.


Program Ülkü Ocaklı gençlerin günün anlam ve önemine binaen okudukları şiirler ve söyledikleri türküler ile devam etti. Ülkücü şehitlere, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na yazılmış şiirler okundu. 14 kişilik ekipten oluşan grup, konuklara duygu dolu anlar yaşattı.


Program, ’Başbuğlar Ölmez’ eserinin seslendirilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:42
  1. odunpazarı
  2. fotoğraf

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