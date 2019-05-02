Fırat Aydınus 5. kez Trabzonspor - Kayserispor maçında

İstanbul Bölgesi Hakemi Fırat Aydınus 5. kez Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzon’da oynanacak Trabzonspor - İstikbal Mobilya maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus’u görevlendirdi. Bu müsabakada Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Aydın olarak belirlendi.

Fırat Aydınus, kariyerinde 5. kez Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak bir müsabakayı yönetecek. Geride kalan 4 müsabakada 2 kez Trabzonspor, 2 kez de Kayserispor kazandı. Trabzon’da oynanan müsabakaları ev sahibi ekip kazanırken Kayseri’de oynanan maçları da sarı-kırmızılı takımın kazandığı görülüyor. Fırat Aydınus’un yönettiği müsabakalarda her iki takım da birbirine 7 gol attı. Fırat Aydınus’un yönettiği Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçları şöyle:

23/02/2014 Trabzonspor - Kayserispor: 2-1

29/03/2010 Kayserispor - Trabzonspor: 1-0

22/01/2006 Kayserispor - Trabzonspor: 4-2

30/01/2005 Trabzonspor - Kayserispor: 3-1