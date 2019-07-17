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Firariyken yakalanan kadın sanığa 9 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olduğu dönemde yakalanan ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddia edilen kadın sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
Firariyken yakalanan kadın sanığa 9 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olduğu dönemde yakalanan ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddia edilen kadın sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz kadın sanık G.E., Nevşehir Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.


Hakkında yakalama kararı bulunduğu sırada yakalanan ve yeni doğan bebeği nedeniyle ev hapsinde olan tutuksuz sanık kadın G.E. mahkemede kaçma gibi bir düşüncesi olmadığını, öğrenci olduğu dönemde örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullanmadığını anlattı.


Duruşma savcısı sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık G.E. ise beraatını istedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ev hapsindeki G.E.’ye üzerine atılı suçun sübut bulduğu gerekçesiyle ve firari durumda olması nedeniyle herhangi bir indirim maddesi uygulamadan 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, karar kesinleşinceye kadar sanığın ev hapsinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasağının devamına karar verdi.


-FETÖ imamına 6 yıl hapis


Öte yandan aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı bir dosyada öğretmen olduğu dönemde örgüt imamlığı yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık M.T.Ş.’ye mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliye kararı verildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
  1. doğa

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