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Firariyken yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de firari iken yakalanan, örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak görev yapan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 15:36
Firariyken yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) soruşturması kapsamında yargılanan, firari iken yakalanan eski öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski öğretmen Gökhan Vural ve avukatı hazır bulundu. Örgütün okullarında çalıştığını kabul eden sanık, cep telefonuna gizli haberleşme programı ByLock'u indirdiği ve kullandığı iddiasını ise reddetti.

Firari olarak arandığını bilmediğini, kaçak olmadığını ve evinde gözaltına alındığını belirten sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Savcı, mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüte ait okullarda tayin usulü çalıştığını aktararak sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Vural'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Yakalamalı olduğu için cezada indirime gitmeyen heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Öte yandan, aynı mahkemede yargılanan tutuklu sanık çevre mühendisi İsmail Uslu da örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve ByLock kullandığı iddialarını reddederek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uslu'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:36
  1. firari FETÖ sanığı
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