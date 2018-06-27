Firari FETÖ’cüler ‘İnce’ye oy verdi

Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçlarına göre ana muhalefet partisi CHP adayı Muharrem İnce’ye en fazla oy yüzde 69.3 ile ABD’den ve yüzde 53.2 oyla Kanada’dan geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin 1,5 milyonu sandıklara giderek oy kullandı. Katılım oranını yüzde 50,93’e ulaştığı yurt dışı oylarda ABD ve Kanada’da kullanılan oylar dikkat çekti. FETÖ’cülerin yoğunlukla firar ettiği ülkeler arasında bulunan ABD ve Kanada’da oyların çoğunluğu CHP’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında, “Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Amerika’daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta” diyerek bu duruma dikkat çekmişti.

ABD’de 27 bin kişi oy kullanıldı. ABD’deki FETÖ’cülerin desteğiyle CHP’nin adayı İnce, yüzde 69.3 oy aldı. Erdoğan’a ise ABD’den yüzde 17.3 oy geldi. İnce’ye Kanada’dan yüzde 53.2, Çin’den yüzde 62.5, Rusya’dan yüzde 56.6 Finlandiya’dan ise yüzde 38.7 oy çıktı.

AK PARTİ YURTDIŞINDA ÖNDE

Ancak tüm bunlara rağmen gurbetçilerin çoğunluğu tercihini Erdoğan’dan yana kullandı. Yurt dışı oyların yüzde 59.4’ü Erdoğan’a verildi. İnce yüzde 25.8’de, Demirtaş yüzde 11.1’de kaldı. Avrupa’da en fazla gurbetçinin yaşadığı Almanya’da 1 milyon 443 bin 585 Türk seçmenden Erdoğan’a yüzde 64.8 oranında oy verildi. Fransa’daki 340 bin 751 seçmenden yüzde 63.7’si “Erdoğan” dedi. 260 bin 264 seçmenli Hollanda’da yüzde 73, 106 bin 657 kayıtlı seçmenin bulunduğu Avusturya’da yüzde 72.3 oranında Erdoğan’a oy çıktı. İsviçre’de 48 bin oy kullanıldı, yüzde 37 oranında Erdoğan galip geldi.

Erdoğan’ın galip olduğu diğer ülkeler ve oy oranları şöyle: Avustralya yüzde 45.3, Azerbaycan yüzde 38.5, Belçika yüzde 74.9, Bosna-Hersek yüzde 58.9, Cezayir yüzde 45.4, Danimarka yüzde 57.6, İsveç yüzde 44.6, Kazakistan yüzde 46.5, Kırgızistan yüzde 58.5, Kosova yüzde 57.4, KKTC yüzde 48.8, Lübnan yüzde 94.0, Lüksemburg Büyük Dükalığı yüzde 60, Makedonya yüzde 58.4, Mısır yüzde 56.1, Norveç yüzde 56.2, Özbekistan yüzde 54.4, Sudan yüzde 65.7, Suudi Arabistan yüzde 53.6, Ürdün yüzde 77.5.

YSK: Sonuçları yüzde 100 sisteme girdik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Güven, “Türkiye’de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık” dedi.