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Firari yeğen hakim karşısında

Bursa’da gaybubet evlerinde yakalanan ve aralarında firari emniyet müdürünün yeğeninin de bulunduğu 14 kişiden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Nisan 2019 Cuma 19:26
Firari yeğen hakim karşısında

Bursa’da gaybubet evlerinde yakalanan ve aralarında firari emniyet müdürünün yeğeninin de bulunduğu 14 kişiden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evi olarak bilinen 12 gaybubet evi tespit edildi. Ekipler Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan gözaltı ve arama kararıyla evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 evde 14 FETÖ şüphelisi yakalandı.


Gözaltına alınan Şanlıurfa’nın firari emniyet müdürü Mehmet Likoğlu’nun firari yeğeni Merve Likoğlu, mahrem emniyet imamı, mahrem askeri imam ve büyük bölge talebe mesulünün de aralarında bulunduğu 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Şahıslardan 12’si Bursa’da hakim karşısına çıkarılırken, Merve Likoğlu Çanakkale, bir başka şahıs ise İstanbul emniyetine teslim edildi. Bursa’da hakim karşısına çıkan 12 kişiden 10’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 19:26
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