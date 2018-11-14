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Firari savcı FETÖ’nün parasıyla Güney Afrika’ya gitmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ilk kumpası olan Şemdinli iddianamesini hazırlayan eski savcı Sarıkaya hakkında yürüttüğü soruşturmayı bitirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:23
Firari savcı FETÖ’nün parasıyla Güney Afrika’ya gitmiş

İddianamede, Sarıkaya için “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, Sarıkaya’nın Şemdinli iddianamesini, FETÖ mensubu hukukçular tarafından Ankara’da hazırlanan ve eski KOM Müdürü olan Mustafa Uçkan’ın flash bellekle getirdiği iddianameyi kopyala-yapıştır yaparak hazırladığı anlatıldı. İddianameye eski Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya’nın söylediği paragrafları da eklediği kaydedilen raporda, “Şikâyetçi Ali Kaya hakkında haksız yere kamu davası açtı” denildi. Raporda Sarıkaya’nın FETÖ mensubu eski hâkim Burhan Yaz’dan 20 bin TL alarak Güney Afrika’ya gittiği ve orada hâkim ve savcıların aldığı maaşa denk her ay para aldığı aktarılarak, “Sarıkaya’nın sonrasında Gazi Üniversitesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Saltan tarafından her türlü ihtiyacı karşılandı” denildi. Örgütün çözülmesi için 2 defa  tanık sıfatıyla ifade verdiğini ifade den Sarıkaya, “Yapıyla ilgili bildiklerimi anlattım. Örgüt üyesi olma iddiasını kabul etmiyorum” dedi.

ABD VİZESİ ÇIKMAMIŞ!

Sarıkaya’ya FETÖ’nün verdiği paraları götüren Saltan ifadesinde “Sarıkaya ile meslekten ihraç edilip Ankara’ya geldiğinde görüşmüştük. Bu dönemlerde ‘ABD vizesi alamadığını’ söyledi” dedi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:23
  1. Van
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. Ferhat Sarıkaya

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