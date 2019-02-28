Firari şahıs yakalandı
Eskişehir’de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.28 Şubat 2019 Perşembe 11:23
Eskişehir’de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y’nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Hakkında 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, tutuklandı.
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