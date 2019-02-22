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Firari hükümlü polis baskınında kaçarken yakalandı

Adana’da 2005 yılında cinayet işleyen ve 21 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:26
Firari hükümlü polis baskınında kaçarken yakalandı

Adana’da 2005 yılında cinayet işleyen ve 21 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği 2005 yılında işlediği cinayetten dolayı 21 yıl hapis cezası alan ve aranan hükümlü Murat B.’nin merkez Seyhan ilçesi, Uçak Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi. Polis harekete geçip eve baskın yaptı. Ancak hükümlü evden kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından hükümlü yakalandı.


Emniyete getirilen Murat B., işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:26
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