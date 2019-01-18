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Firari hükümlü Kırklareli'nde yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan aldığı cezanın infazının tamamlanmasının ardından tahliye edilen ancak hakkında başka suçlardan kesinleşmiş 30 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Kırklareli'nde gözaltına alındı

18 Ocak 2019 Cuma 08:51
Firari hükümlü Kırklareli'nde yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - "Kasten öldürme" suçundan aldığı cezanın infazının tamamlanmasının ardından tahliye edilen ancak hakkında başka suçlardan kesinleşmiş 30 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Kırklareli'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nde alacak verecek meselesi yüzünden işlediği cinayet nedeniyle hükümlü bulunduğu cezaevinden infazının tamamlanmasının ardından tahliye edilen ancak hakkında "kasten öldürme, basit yaralama, silahlı yağma, resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma" suçlarından 30 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve yakalama müzekkereleri ile aranan Semih Helvacı'nın kente geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyon ile Helvacı'yı gözaltına aldı.

Helvacı'nın üzerinde yapılan aramada, Volkan Helvacı'ya ait düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Semih Helvacı'nın 2004 - 2016 aralarında "tefecilik, zorla senet imzalatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürmek, nitelikli yağma" gibi suçların bulunduğu 16 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Öte yandan zanlının 2006 yılında Kocaeli'de düzenlenen operasyonda "tefecilik, adam kaçırma, gasp, zorla senet imzalatma" gibi suçları işledikleri öne sürülen çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklandığı ve cezasının ardından tahliye olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 08:51
  1. Cezaevi
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  3. Zanlı

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