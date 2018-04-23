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Firari gezen FETÖ'cü karı koca enselendi!

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamına firari karı koca gözaltına alındı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:18
Firari gezen FETÖ'cü karı koca enselendi!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen firarı eski öğretmen Halil Hazar ve hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Zeynep Hazar'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Beşkavaklar ve Tabaklar mahallelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Aramalarda Halil Hazar'a ait sahte ehliyet ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:18
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