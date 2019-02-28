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Firari gaspçı yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın altınlarını gasp eden firari gasp şüphelisi yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:29
Firari gaspçı yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın altınlarını gasp eden firari gasp şüphelisi yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri gasp şüphelisi M.G.’yi gasp ettiği ziynet malzemeleri ile birlikte yakalandı. M.G.’nin üzerinden 10 adet altın bilezik, bir çift altın küpe, 1adet altın kolye altın ve 2 adet altın yüzük ele geçirildi. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. M.G. hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:29
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